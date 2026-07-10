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Лавров: Киев пытается создать неприятности для дружественных России государств Африки

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Киевский режим пытается вмешаться в конфликты в Африке и создать неприятности для властей дружественных России государства континента. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с руководством Бурунди.

«Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в ситуации, когда законное правительство Демократической республики Конго при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М23 (группировка «Движение 23 марта», действующая в ДРК) при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – пояснил глава МИД России (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «в принципе, украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законному правительству, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте». «И, главное, сделать неприятности для дружественных России стран», – уточнил Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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