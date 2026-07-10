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Два пожара на объектах хранения нефтепродуктов локализованы в Ростовской области

Фото: официальный аккаунт губернатор Ростовской области в «Максе»

В Ростовской области спасателям удалось локализовать два крупных пожара, которые произошли на объектах хранения нефтепродуктов в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«После Таганрога поехал в Азов, где также продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены необходимой для тушения пожара достаточно», – отметил губернатор в своем канале в «Максе».

По его словам, в настоящее время ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. Кроме того, продолжается ликвидация возгорание на одном из предприятий Азова.

«На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован. Погибших и пострадавших нет», – уточнил глава Ростовской области, добавив, что превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено, в Азове и Азовском районе жители эвакуированных домов разместились у родственников – развертывать пункт временного размещения не потребовалось.

Согласно информации губернатора, в результате ночной атаки вражеских БПЛА произошло несколько пожаров, в том числе в морском порту Таганрога.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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