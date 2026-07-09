Двое мирных жителей погибли и еще двое ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

В Луганской народной республике двое человек погибли и еще двое, в том числе сотрудник МЧС, получили ранения в результате ударов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил руководитель республики Леонид Пасечник.

«Вчера вечером и ночью ВФУ атаковали четыре муниципалитета республики. Под огнем противника оказались Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ. При этом силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целей», – отметил он в своем телеграм-канале.

Одно из ЧП произошло на автодороге Первомайск – Ирмино, где украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. «К несчастью, погиб 18-летний парень. Ранения получил 30-летний мужчина. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение», – уточнил Пасечник.

Вместе с тем, по его словам, в Первомайске, Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. Для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС.

«В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь. В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия», – сообщил глава ЛНР.

Луганск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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