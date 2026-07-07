Боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода вооруженных формирований киевского режима из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Зеленский пришел к власти, обещая этим людям прекратить войну, это было его первоначальное обещание, и он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», – пояснил Песков (цитата по РИА «Новости»), добавив, что глава киевского режима в состоянии принять такое решение.

Москва, Анастасия Смирнова

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