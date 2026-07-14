На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ

Сегодня, 14 июля, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 23 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для ударов по Москве, следует из данных, которые опубликовал в своем канале в «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне отражения воздушных атак в аэропорту Жуковский дважды вводились ограничения на полеты.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что в течение ночи в период с 20.00 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей и 15 регионами России, включая Московский.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube