российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ

Сегодня, 14 июля, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 23 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для ударов по Москве, следует из данных, которые опубликовал в своем канале в «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне отражения воздушных атак в аэропорту Жуковский дважды вводились ограничения на полеты.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что в течение ночи в период с 20.00 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей и 15 регионами России, включая Московский.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли новые удары по портам и морским судам на Украине / Болгария объявила о выходе из «коалиции желающих» / ЕС отказывается от предоставления убежища военнообязанным украинцам / Зеленский намерен сменить правительство Украины / Лавров: Киев пытается создать неприятности для дружественных России государств Африки / Два пожара на объектах хранения нефтепродуктов локализованы в Ростовской области / Лавров: Запад имитирует готовность к мирному урегулированию на Украине / Двое мирных жителей погибли и еще двое ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,