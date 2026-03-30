В Китае вводят запрет на квартиры-кладбища

Власти КНР ввели запрет на хранение праха умерших в пустующих квартирах. Об этом сообщает газета Financial Times.

В Китае стоимость участков на кладбищах достигла рекордных значений. КНР находится на втором месте в мире после Японии по стоимости похорон – они в среднем обходятся в 37,4 тыс. юаней (5,4 тыс. долларов), что соответствует 45% от средней зарплаты за год.

В этой связи широкое распространение получили так называемые «квартиры для праха» – все чаще родственники решают хранить прах своих близких в купленной специально для этого квартире.

Власти решили пресечь эту практику и запретили хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов. Несмотря на запрет некоторые семьи продолжат так делать, особенно это касается состоятельных граждан, которые владеют несколькими объектами недвижимости.

Пекин, Зоя Осколкова

