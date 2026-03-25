Среда, 25 марта 2026, 13:17 мск

В Китае чаще всего подделывают российскую колбасу

Популярность российских продуктов в Китае набирает обороты. Доходит до того, что китайские производители пытаются скопировать пользующиеся спросом товары. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Я наблюдаю, что подделывают больше всего колбасу, особенно копченные колбасы, которые мы все очень любим, сильно отличаются от того, что предлагают в Китае», – сказал Титов на площадке Азиатского форума в Боао.

Кроме того, часто подделываются под российские товары мед и кондитерские изделия. Титов уточнил, что такой продукт не является подделкой в полном смысле слова, на этикетке все же указан местный завод-производитель.

«Интерес к российским продуктам в Китае огромный, не было бы столько магазинов с российскими товарами, и китайские граждане не подделывали бы наши товары, если бы не было спроса», – добавил Титов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

