Пятница, 24 апреля 2026, 14:19 мск

Китайские ученые нашли два новых минерала в лунном грунте

Фото: Роскосмос

Китайские специалисты обнаружили в лунном грунте два минерала, которым нет аналогов на Земле. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Новые элементы – магниевый чанъэит и церистый чанъэит – были обнаружены в грунте, который доставил зонд «Чанъэ-5». Оба вещества представляют собой редкоземельные фосфатные минералы с уникальной кристаллической структурой, аналогов которой нет в земных минералах.

«Администрация Чэнду, столицы провинции Сычуань, объявила, что два новых минерала были рассмотрены и одобрены комиссией Международной минералогической ассоциации», – говорится в сообщении.

Чанъэиты пополнили список веществ, найденных в лунном реголите, став седьмым и восьмым, открытыми в мире.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Китае показывают грунт с обратной стороны Луны / На Землю впервые попал грунт с обратной стороны Луны / Добытый китайцами на Луне грунт отличается от привезенного американцами

Метки / Китай

Китай и Россия готовы продлить безвизовый режим / СМИ: Китай строит крупнейшую военную базу на спорных островах / В Китае вводят запрет на квартиры-кладбища / В Китае чаще всего подделывают российскую колбасу / Китаец пытался нелегально вывезти более двух тысяч муравьев из Кении / Китай обогнал США в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров / Китай заявил о принятии мер после внесения компаний из КНР в список антироссийских санкций / Трамп рассчитывает на Москву и Пекин при урегулировании в Газе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Китай,