Китайские ученые нашли два новых минерала в лунном грунте

Китайские специалисты обнаружили в лунном грунте два минерала, которым нет аналогов на Земле. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Новые элементы – магниевый чанъэит и церистый чанъэит – были обнаружены в грунте, который доставил зонд «Чанъэ-5». Оба вещества представляют собой редкоземельные фосфатные минералы с уникальной кристаллической структурой, аналогов которой нет в земных минералах.

«Администрация Чэнду, столицы провинции Сычуань, объявила, что два новых минерала были рассмотрены и одобрены комиссией Международной минералогической ассоциации», – говорится в сообщении.

Чанъэиты пополнили список веществ, найденных в лунном реголите, став седьмым и восьмым, открытыми в мире.

Пекин, Зоя Осколкова

