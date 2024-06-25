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Вторник, 25 июня 2024, 10:09 мск

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На Землю впервые попал грунт с обратной стороны Луны

На Земле впервые в истории человечества оказался грунт, доставленный с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Зонд доставил пробы грунта, взятого в бассейне Южный полюс – Эйткен.

«Чанъэ-6» был запущен 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8». На Луне аппарат пробыл два дня, выполняя сбор разнообразных образцов грунта на разных участках.

Ранее замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин предположил, что возраст образцов со спутника составит около 4 млрд лет.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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