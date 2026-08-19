Китай впервые вернул на землю первую ступень многоразовой ракеты

Китайская частная космическая компания LandSpace сообщила, что впервые успешно вернула на землю первую ступень многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3».

Ракета-носитель стартовала в среду в 7:35 (2:35 мск) с территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе Китая. Через 137 секунд после пуска произошло отсоединение первой ступени ракеты, после чего она в соответствии с заданной программой совершила мягкую посадку на посадочную площадку в уезде Миньцинь провинции Ганьсу.

«Эта миссия является первым случаем, когда Китаю удалось вернуть ступень ракеты-носителя с помощью посадочной опоры, а также посадить на суше. Испытания дополнительно проверили правильность конструкции и надежность системы многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3», – отметили в компании.

Вторая ступень ракеты продолжила полет и вывела спутник на заданную орбиту.

«Чжуцюэ-3» – многоразовая ракета-носитель нового поколения на жидком кислородно-метановом топливе нового поколения, разработанная компанией LandSpace. В рамках проекта была создана технологическая система для многоразовых ракет-носителей, включающая общую конструкцию, двигательную установку, систему управления возвратом, изготовление корпуса из нержавеющей стали и наземное обслуживание. «Эта миссия закладывает прочную основу для последующих операций по возвращению, техническому обслуживанию, повторным полетам и коммерческому применению», – заявили в LandSpace.

Надо отметить, что создание возвращаемых ступеней ракет-носителей является одним из приоритетных направлений развития космической техники. В Роскосмосе ранее заявляли, что на создание и отработку прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя понадобится около 1,5-2 лет.

Пекин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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