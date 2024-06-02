Китайский модуль успешно сел на обратную сторону Луны

Посадочный модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-6» успешно совершил посадку на обратную сторону Луны. Аппарат два дня будет собирать пробы грунта, пишет «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайского национального космического управления (CNSA).

Модуль прилунился в бассейне Аполлон в районе Южный полюс – Эйткен при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» в 06:23 по пекинскому времени. Посадочный аппарат оснащен множеством датчиков, которые должны помочь передвигаться по лунной поверхности. Пробы грунта будут взяты с помощью бура и роботизированной руки.

Модуль будет действовать автономно, все задачи были предварительно отработаны в специально смоделированной лаборатории на Земле. Команда от наземного центра управления запустит замкнутый цикл операций без согласования каждого действия отдельно.

В августе 2023 года Россия отправила к спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая отечественная космическая миссия на Луну за почти 50 лет. Аппарат успел отправить на Землю снимок спутника, но потерпел крушение.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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