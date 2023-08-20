российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 августа 2023, 12:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Первая за 50 лет лунная миссия провалилась: станция «Луна-25» потерпела крушение

Автоматическая станция «Луна-25» прекратила свое существование, спустя чуть больше недели после запуска. Об этом сообщает «Роскосмос».

Связь со станцией была потеряна около трех часов дня по московскому времени 19 августа. Мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

«Роскосмос» получит право распоряжаться имуществом своих предприятий / В Роскосмосе рассказали о сроках строительства Российской орбитальной станции / Эксплуатацию российского сегмента МКС продлили до 2028 года / Полет первого белорусского космонавта перенесли / В России без аварий было запущено 100 космических ракет подряд / Российские ученые изобрели технологию слежения за цунами из космоса / Создание Российской орбитальной станции стартует в 2027 году / Космонавты не могут выходить в открытый космос из-за неполадок со скафандром

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Роскосмос,