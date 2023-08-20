Первая за 50 лет лунная миссия провалилась: станция «Луна-25» потерпела крушение

Автоматическая станция «Луна-25» прекратила свое существование, спустя чуть больше недели после запуска. Об этом сообщает «Роскосмос».

Связь со станцией была потеряна около трех часов дня по московскому времени 19 августа. Мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника.

Москва, Зоя Осколкова

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