Пятница, 28 ноября 2025, 08:58 мск

На космодроме Байконур нашли повреждения стартового стола после запуска «Союза»

Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур обнаружены повреждения ряда элементов стартового стола после запуска ракеты «Союз-2.1А». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Ракета стартовала 27 ноября, она вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на Международную космическую станцию (МКС). Старт прошел в штатном режиме, «без замечаний». Корабль успешно пристыковался к МКС.

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», – отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что в настоящее время проводится оценка состояния стартового комплекса. «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – добавили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

