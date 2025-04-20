Капсула с космонавтами с МКС приземлилась в степях Казахстана

Два российских космонавта и американский астронавт вернулись на Землю с Международной космической станции. Об этом сообщает «Роскосмос».

Накануне вечером Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит попрощались с остающимися на станции россиянами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым, американцами Энн МакКлейн, Николь Айерс и Джонни Кимом, а также японцем Такуя Ониси, и расположились в корабле «Союз МС-26». Ночью аппарат отстыковался от МКС и направился к Земле.

После замедления корабль сошел с орбиты в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки, после чего спустился на парашюте в степь в Казахстане. В районе города Жезказган космонавтов встретили участники поисково-спасательной операции.

Овчинин, Вагнер и Петтит находились на МКС с сентября 2024 года. За это время российские космонавты провели 43 научно-прикладных экспериментов, совершили выход в открытый космос, приняли один пилотируемый и два грузовых корабля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube