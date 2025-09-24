Мыши-космонавты убили сородичей на борту спутника

Мыши, отправленные в космос на спутнике «Бион-М», показали разное поведение, в том числе и агрессивное. Ученые выясняют причины такой реакции.

Грызуны провели на орбите целый месяц. Целью исследования стало влияние космической радиации. Траектория полета спутника отличалась от орбиты Международной космической станции, поэтому воздействие радиации было сильнее.

В специальном боксе находилось 75 мышей, 10 из которых не выжили. Причиной смерти некоторых подопытных стала агрессия сородичей. Возможно, поведение грызунов изменилось из-за перегрузок.

«Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные конечно не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли», – рассказали в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук.

