В Роскосмосе заверили, что «Орешника» хватит на всех

Госкорпорация «Роскосмос» может обеспечить Минобороны РФ комплексом «Орешник», заверил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, у компании есть все возможности для выпуска нового оружия.

«Мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство высокоточных систем. Что касается «Орешника», у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны в нужном количестве», – сказал Борисов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что МО РФ и Генштаб выбирают новые цели для ударов «Орешником». В список могут попасть и центры принятия решений в Киеве, предупредил российский лидер.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube