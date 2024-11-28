Путин: центры принятия решений в Киеве могут стать целью для «Орешника»

Минобороны РФ и Генштаб выбирают новые цели для поражения на Украине, в числе прочего рассматриваются и центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – сказал глава государства на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин подчеркнул, что ВСУ неоднократно пытались атаковать объекты государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», – отметил российский лидер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube