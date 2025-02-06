В Роскосмосе сменился генеральный директор

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – говорится в сообщении. – Назначить Баканова Дмитрия Владимировича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»».

Ранее пост гендиректора Роскосмоса занимал Юрий Борисов. Он был назначен на эту должность 15 июля 2022 года на смену Дмитрию Рогозину. До прихода на пост Борисов занимал должность зампредседателя правительства России.

Баканов был заместителем министра транспорта РФ, а также председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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