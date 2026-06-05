Два места утечки воздуха обнаружены в российском сегменте МКС

В модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления МКС обнаружены два места утечки воздуха. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что безопасности экипажа и бортовым системам МКС ничего не угрожает. Так, на одно место утечки оперативно нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, сейчас проводятся работы по подготовке к герметизации.

Москва, Анастасия Смирнова

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