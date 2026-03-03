российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 13:39 мск

На Байконуре завершился ремонт стартовой площадки, поврежденной при пуске

Скриншот видео «Роскосмоса»

Завершен ремонт поврежденной при запуске ракеты в ноябре кабины обслуживания на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Вчера завершился восстановительный процесс кабины для 31-й стартовой площадки. Эта площадка предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля «Прогресс», назначенному на 22 марта», – отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Как уточнили в «Роскосмосе», самой сложной частью работ стал монтаж поперечных и продольных ферм комплекса. «Было подготовлено и покрашено 2350 кв.м. конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов», – добавили в госкорпорации.

Повреждения ряда элементов стартового стола были обнаружены на Байконуре 27 ноября, после запуска ракеты «Союз-2.1А», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами. Старт прошел в штатном режиме, «без замечаний». Корабль успешно пристыковался к МКС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

