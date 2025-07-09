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Среда, 9 июля 2025, 14:30 мск

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«Роскосмос» отказался от проектов спутниковой связи из-за экономии бюджета

Госкорпорация «Роскосмос» отказалась от двух проектов по созданию спутниковых группировок, чтобы уменьшить расходы федерального бюджета. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Баканов.

Речь идет о спутниковых системах «Скиф» и «Марафон-IoT». Первая разрабатывалась для предоставления услуг спутникового интернета обычным абонентам, а вторая – для обеспечения доступа в интернет с разных устройств. Изначально проекты предполагали вывести на орбиту 264 спутника «Марафон-IoT» и 12 «Скифов».

«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта [по освоению космоса], мы предлагаем бизнесу. <…> Частники к указанным проектам пока интереса не проявили», – рассказал Баканов РИА «Новости», добавив, что вернуться к реализации этих проектов «не будет проблемой».

В середине июня президент Владимир Путин утвердил новый национальный проект по космосу. Он включает восемь направлений, в том числе атомную энергетику и научный космос. До 2036 года на проект планируют выделить 4,4 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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