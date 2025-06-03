Россия готовится управлять беспилотниками из космоса

Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите более ста спутников для управления беспилотниками. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

В частности, предусматривается запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, уточняет РИА «Новости».

По словам главы Роскосмоса, точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440».

Бакланов уточнил, что стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня.

Нижний Новгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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