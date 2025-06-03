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Вторник, 3 июня 2025, 22:07 мск

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Россия готовится управлять беспилотниками из космоса

Фото: Роскосмос

Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите более ста спутников для управления беспилотниками. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

В частности, предусматривается запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, уточняет РИА «Новости».

По словам главы Роскосмоса, точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440».

Бакланов уточнил, что стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня.

Нижний Новгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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