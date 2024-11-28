«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки снежной бури столетия

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки из космоса мощнейшей бури, бушующей на Дальнем Востоке.

«На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад», – сообщили в «Роскосмосе».

В компании уточнили, что на космодроме Восточный, несмотря на аномальные погодные условия, продолжается подготовка к запускам ракет.

Накануне на Дальний Восток обрушилась мощная снежная буря. В Благовещенске за сутки выпали почти три декадные нормы осадков. По словам синоптиков, погода в столице Амурской области побила рекорд 97-летней давности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube