Благовещенск накрыла сильнейшая за 97 лет снежная буря

В Благовещенск пришла мощная буря, которая продлится еще не менее суток. Все массовые мероприятия отменены, в аэропорту задерживаются рейсы, жителям рекомендуют оставаться дома.
За стуки в столице Амурской области выпали почти три декадные нормы осадков. По словам синоптиков, сегодня погода в Благовещенске побила рекорд 97-летней давности.
«Властям на местах рекомендовано отменить все массовые культурные и спортивные мероприятия», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Кроме того, компаниям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим, то же касается и детских образовательных учреждений.
Из-за снегопада в целях безопасности отменили 11 междугородних автобусов. Жителям советуют не пользоваться личными автомобилями без особой необходимости.
Тем временем, в аэропорту Благовещенска задерживаются несколько рейсов. Прилетевшие из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока самолеты ушли на запасной аэродром в Хабаровск.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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