Россия отправила миссию на Луну впервые почти за 50 лет

В ночь на пятницу с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с первой за почти 50 лет отечественной автоматической станцией «Луна-25». В 2:20 разгонный блок «Фрегат» с лунным аппаратом отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту, сообщили в Роскосмосе. В настоящий момент станция выведена на траекторию полета к Луне. Полет к Луне займет около пяти суток.

Выход аппарата на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а его мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли – 21 августа в районе Южного полюса к северу от кратера Богуславский. «Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит посадку на лунном полюсе. Все предыдущие советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

Главная цель миссии – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие воды, разведка других природных ресурсов. Аппарат также будет исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений. Срок работы станции рассчитан на год.

Последний советский космический аппарат «Луна-24», отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году. Он привез на Землю 170 граммов лунного грунта.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил надежду, что российская станция первой приземлится на Южном полюсе Луны. По его словам, запуск «Луны-25» стал новой страницей в освоении естественного спутника Земли. Надо отметить, что к спутнику Земли уже летит индийская космическая станция «Чандраян-3», запущенная в начале августа. Ее посадку ожидают 23 августа. Вполне вероятно, что «Луна-25» опередит индийскую миссию, отметили в Роскосмосе.

Борисов назвал сроки запуска следующих российских автоматических станций «Луна». По его словам, запуск «Луны-26» ожидается уже в 2027 году, «Луны-27» – в 2028-м, а «Луны-28» – после 2030 года. «После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе – возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны», – подчеркнул Борисов (цитата по ТАСС). Более того, указал он, «в перспективе Луна сможет стать стартовой площадкой для дальнего космоса».

Ранее в США заявили, что не считают Россию участником новой космической гонки. Такое заявление сделал администратор НАСА Билл Нельсон на брифинге по случаю подготовки к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2».

Москва, Наталья Петрова

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