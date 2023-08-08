В США исключили России из числа конкурентов космической гонке

Администратор НАСА Билл Нельсон во вторник, 8 августа, на брифинге, по случаю подготовки к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2», сказал, что на данном этапе Соединенные Штаты не считают Россию участником новой космической гонки, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, Нельсон сказал: «Не думаю, что сейчас многие скажут, что Россия способна совершить посадку астронавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай. Поэтому, я думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем. Естественно, я не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса Луны первым».

Комментируя миссию российской автоматической станции «Луна-25», старт которой намечен на 11 августа, глава НАСА сказал: «Мы желаем им всего хорошего».

Вашингтон, Иван Бабурин

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