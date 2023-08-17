«Луна-25» сделала первый снимок кратера на обратной стороне спутника Земли

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 17 августа, сообщила, что «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны. Космическая станция запечатлела южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

В сообщении «Роскосмоса» говорится, что «координаты центра кратера Зееман соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы. Невидимый с Земли кратер Зееман – уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей. Высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере».

«Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3», – напомнили в госкорпорации.

Москва, Иван Бабурин

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