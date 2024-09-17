Добытый китайцами на Луне грунт отличается от привезенного американцами

Китайские ученые проанализировали состав грунта, доставленный с обратной стороны Луны. Оказалось, что в нем есть существенные различия с образцами, полученными в рамках миссий «Аполлон».

Статью о результатах исследования грунта с обратной стороны Луны опубликовал журнал National Science Review. В ней описываются физические, минералогические и геохимические характеристики полученных образцов, передает РИА «Новости».

По словам ученых, образцы грунта имеют относительно низкую плотность, рыхлую и пористую структуру. Размер частиц лунного грунта имеет бимодальное распределение, что может указывать на то, что образец мог пройти через процесс смешивания из различных источников.

По результатам минералогического анализа выяснилось, что основной фазовый состав образцов лунного грунта следующий: плагиоклаз (32,6%), пироксен (33,3%) и стекло (29,4%), при этом содержание стекла близко к нижнему пределу образцов, доставленных в рамках миссий «Аполлон».

Благодаря изучению образцов лунного грунта понимание внутренней структуры Луны, ее вещественного состава, а также процессов ее формирования и эволюции будет постоянно расширяться, считают ученые.

В конце июня 2024 года на Земле впервые в истории человечества оказался грунт, доставленный с обратной стороны Луны. Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» был запущен 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8». На Луне зонд пробыл два дня и доставил пробы грунта, взятого в бассейне Южный полюс – Эйткен.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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