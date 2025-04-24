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Четверг, 24 апреля 2025, 12:30 мск

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В Китае показывают грунт с обратной стороны Луны

Китай в День космонавтики показал образцы грунта, взятые с обратной стороны Луны. Они были доставлены на Землю в прошлом году, а КНР стала первой в мире страной, успешно посадившей аппарат на обратную сторону Луны, взявшей образцы грунта и доставившей его на Землю.

Как сообщает РИА Новости, лунный грунт был собран в бассейне Южный полюс – Эйткен аппаратом «Чанъэ-6».

Грунт выставили на стендах выставочного центра Shanghai World Expo Center. Здесь же можно ознакомиться и с образцами, которые доставил «Чанъэ-5» еще в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что подготовку к первой в истории мировой космонавтики посадке на обратную сторону Луны китайцы начали еще в 2019 году. На «темной» стороне Луны китайский аппарат взял два типа образцов лунной мантии.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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