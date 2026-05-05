Вторник, 5 мая 2026, 11:29 мск

При взрыве на заводе фейерверков в Китае погибли более 20 человек

Фото: агентство «Синьхуа»

На заводе по производству фейерверков в Китае прогремел взрыв и начался пожар. По предварительным данным, 21 человек погиб, еще более 60 получили травмы.

Как сообщает агентство «Синьхуа», ЧП произошло на предприятии Huasheng в Люяне, провинции Хунань. На место прибыли 480 сотрудников экстренных служб, в тушении задействовали три спасательных робота.

На месте обнаружили тела 21 погибшего, кроме того, 61 человек получили ожоги и травмы. Разбор завалов продолжается.

Место взрыва находится рядом с двумя складами черного пороха, спасатели эвакуировали жителей и создали буферную зону, чтобы предотвратить вторичную детонацию.

Причины взрыва устанавливаются. Главу завода задержали правоохранители.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

