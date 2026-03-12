российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026, 16:22 мск

Китаец пытался нелегально вывезти более двух тысяч муравьев из Кении

В Кении пограничники задержали гражданина КНР, которые пытался вывезти из страны 2,2 тысячи муравьев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китайца остановили для проверки в международном аэропорту имени Джомо Кениата. В багаже мужчины нашли 1,9 тысячи упакованных в пробирки муравьев, еще около 400 насекомых были завернуты в три рулона бумаги.

Таможенники считают, что задержанный является частью широко распространенной и организованной сети по контрабанде муравьев. Он прибыл в Кению две недели назад и нанял трех сообщников, которые помогали ему собирать насекомых.

Два дня назад аналогичный случай произошел в Бангкоке, там у пассажира, прибывшего из Кении, также изъяли несколько тысяч муравьев.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

