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Суббота, 28 октября 2023, 02:37 мск

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Министр обороны Китая Ли Шанфу снят с должности

Фото: scmp.com

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу, об «исчезновении» которого в сентябре сообщали западные издания, снят с должности министра обороны и члена Госсовета КНР. Об этом информирует во вторник Центральное телевидение Китая.

При этом, как отмечает издание South China Morning Post, государственные СМИ не уточнили причину отставки Ли Шанфу. Имя его преемника также пока не объявлено.

Официальная информация об отставке появилась всего за несколько дней до того, как делегация Пентагона должна прибыть в Пекин на форум региональной безопасности, открывающий путь к давно зашедшему в тупик военному диалогу на высоком уровне между двумя сторонами, указывает газета.

Напомним, ранее в середине сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Ли Шанфу освободили от должностных обязанностей и вызвали на допрос. Издание утверждало, что министр находится под следствием по делу о коррупции.

В июле своего поста лишился глава МИД КНР Цинь Ган. На эту должность был назначен завканцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который ранее был министром иностранных дел.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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