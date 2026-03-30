Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет в ограниченном формате

Пасхальные мероприятия, в том числе церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, пройдут без паломников и туристов. Об этом сообщает пресс-служба израильской полиции.

Правоохранительные органы Израиля поддерживают постоянный диалог со всеми христианскими общинами. Сегодня состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, в ходе которой было решено, что традиционные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате.

Из-за ситуации с безопасностью святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов. При этом решение о допуске журналистов на церемонию схождения Благодатного огня еще не принято, передает РИА «Новости».

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме уже более месяца остаются закрытыми для верующих из-за обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. Обломки ракет уже неоднократной падали в нескольких метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.

Иерусалим, Зоя Осколкова

