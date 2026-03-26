Четверг, 26 марта 2026, 18:03 мск

Кремль: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Ситуация вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии информационной службе «Вести».

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что будет дальше, пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что Москва изначально обращала внимание на очень серьезные последствия при силовом сценарии решения ближневосточного конфликта.

«Мы с самого начала говорили, что любые силовые варианты решения вопроса в этом регионе чреваты очень серьезными последствиями, не только региональными, но и в глобальных масштабах. Что мы и видим сейчас», – констатировал спикер Кремля

Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле искренне надеются, что переговоры США и Ирана действительно идут. По его словам, войну на Ближнем Востоке необходимо остановить.

«Мы искренне надеемся, что информация о том, что переговоры идут, соответствует действительности. Потому, что любые действия, которые могут хоть как-то поспособствовать установлению мира, они заслуживают полной поддержки», – сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Ближний Восток

Захарова: призывы к Ирану о переговорах США могут использовать для перегруппировки сил / Пентагон нашел серьезные проблемы на авианосце «Джеральд Форд» после пожара / США предложили Ирану 15-пунктный план прекращения войны / Трамп сообщил о возможной мирной сделке с Ираном / Трамп отложил удары по энергообъектам Ирана на пять дней / Трамп дал Ирану 48 часов на снятие блокады с Ормузского пролива / «Бумажный тигр»: Трамп раскритиковал НАТО после отказала ЕС участвовать в операции против Ирана / Гутерриш назвал условие завершения конфликта на Ближнем Востоке

