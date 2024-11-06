Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал полезной для России нелюбовь вновь избранного президентом США Дональда Трампа раздавать деньги «прихлебателям». Медведев отнес киевский режим в ту же категорию и высказал надежду, что Украине больше не удастся так просто получать деньги от Штатов.

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько Трампа заставят дать на войну. Он упрямый, но система сильнее», – написал политик в блоге.

Ранее Медведев отметил, что любому новому президенту США придется «соблюдать все системные правила» и спонсировать киевский режим. Поэтому Россия не питает завышенных ожиданий в отношении кого-то из кандидатов, желающих занять Белый дом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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