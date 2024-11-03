«Нет завышенных ожиданий»: Медведев пояснил позицию России в преддверии выборов в США

Россия не питает завышенных ожиданий в отношении кого-то из кандидатов в президенты США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что американские выборы ничего не изменят для Москвы.

Политик пояснил, что «неопытная» Камала Харрис просто будет проводником воли «важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама». Дональду Трампу также придется «соблюдать все системные правила», иначе одно из покушений может все-таки достичь своей цели.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий. Лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин не без иронии заявил о поддержке Камалы Харрис в предвыборной гонке, поскольку по заразительному смеху понятно, что «у нее все хорошо». Главный конкурент Харрис на выборах Дональд Трамп выразил растерянность в связи с заявлением Путина. «Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», – сказал Трамп.

Ранее уверенный в своей победе Трамп пообещал покончить с конфликтом на Украине еще до своей инаугурации после возвращения в Белый дом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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