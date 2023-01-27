Трамп вызвался за сутки уладить конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине и заранее, и на данной стадии. Политик заверил, что ему хватило бы суток для урегулирования ситуации.

«Если бы я был президентом, конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел. Но даже теперь, будь я президентом, смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро набирающей обороты ситуации в течение 24 часов», – написал бывший хозяин Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что конфликт нужно остановить, потому что вслед за поставками на Украину танков встанет вопрос о ядерном оружии. Трамп ранее неоднократно призывал к возобновлению переговоров между Россией и Украиной.

Белый дом активно поддерживает Украину в конфликте с Россией и называет единственный выход из ситуации – поражение РФ. Американские власти несколько раз увеличивали финансирование для отправки вооружений и средств в Киев.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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