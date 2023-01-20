Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов.

«Это решение является тридцатым по счету с августа 2021 года, когда администрация Байдена выделяет оборудование из запасов Минобороны для Украины, – сообщают в ведомстве. – Пакет включает в себя сотни бронированных машин, жизненно важную поддержку ПВО Украины и другие важные возможности, сообщается на сайте ведомства».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечне передаваемого вооружения 21 позиция. В том числе 90 бронированных машин Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, 53 машины с противоминной защитой (MRAP), 8 систем противовоздушной обороны Avenger, 350 бронемашин HMMWV,

противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и другого оружия.

Как заявляла ранее заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина танки Abrams в новый пакте не входят.

С февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на сумму более 26,7 млрд долларов США, а с 2014 года – более 29,5 млрд, сообщают в Пентагоне.

Вашингтон, Игорь Юров

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