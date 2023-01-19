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Суббота, 21 января 2023, 15:16 мск

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Пентагон не запрещает Киеву использовать американское оружие для «возвращения» Крыма

Javelin на параде в Киеве, фото: Минобороны Украины

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины вернуть Крым, в том числе, применяя американские вооружение – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова представителей киевского режима о готовности использовать для «возвращения Крыма» американское оружие зам.пресс-секретаря Пентагона сказала: «США считают Крым частью Украины. Мы поддерживаем украинцев в стремлении вернуть свою территорию любыми средствами и любым оружием, которое они используют. Если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории Крыма, они в полном праве сделать это».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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