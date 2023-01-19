Пентагон готовит новый пакет военной помощи Киеву, но без танков Abrams

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января, заявила, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, но танки Abrams переданы не будут, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления зам.пресс-секретаря Пентагона сказала: «Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи. Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи соответствует некоторым из их основных потребностей».

При этом Сингх заявила, что в настоящее время США не видят смысла передавать Украине танки Abrams.

«Обслуживание и высокая стоимость содержания Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент» – заявила представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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