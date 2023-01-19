российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:16 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Пентагон готовит новый пакет военной помощи Киеву, но без танков Abrams

Пентагон, фото: pixabay.com

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января, заявила, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, но танки Abrams переданы не будут, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления зам.пресс-секретаря Пентагона сказала: «Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи. Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи соответствует некоторым из их основных потребностей».

При этом Сингх заявила, что в настоящее время США не видят смысла передавать Украине танки Abrams.

«Обслуживание и высокая стоимость содержания Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент» – заявила представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,