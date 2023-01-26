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Четверг, 26 января 2023, 18:09 мск

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Трамп заявил о приближении ядерной войны из-за поставки танков Киеву

Фото: Reuters

Вслед за поставками танков на Украину встанет вопрос о ядерном оружии, поэтому войну нужно остановить. Как сообщает РБК, такое мнение высказал в своей социальной сети Truth Social выразил 45-й президент США Дональд Трамп.

«Сначала танки, потом – ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп неоднократно призывал к переговорам, чтобы остановить боевые действия на Украине, иначе мир вступит в мировую войну.

В октябре 2022 года он заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. «И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», – сказал Трамп.

В конце сентября он также призывал к «сделке». «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», – сказал он и предложил свою кандидатуру в качестве посредника.

В июле 2022 года Трамп заявил, если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло. «Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», – сказал он.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе», и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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