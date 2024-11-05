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Владельцы бизнеса в Вашингтоне забили витрины в преддверие выборов

Фото: pixabay.com

Владельцы магазинов и ресторанов быстрого питания в Вашингтоне закрыли досками и фанерой витрины своих заведений. В Лас-Вегасе здание, где округ Невады подсчитывает голоса, окружили забором. Многие опасаются беспорядков из-за выборов президента США.

Пентагон привел войска в готовность в девяти штатах и американской столице, еще в 10 штатах развернули миссии Национальной гвардии. Шериф Аризоны объявил повышенную готовность и велел держать дроны и снайперов в режиме ожидания, передает Reuters.

Центры подсчета голосов в Финиксе штата Аризона и Лас-Вегасе штата Невада обнесли забором, чтобы защитить сотрудников от возможных беспорядков. Владельцы ресторанов быстрого питания в районе Белого дома в Вашингтоне закрывали витрины деревянными плитами, пишет РИА Новости.

5 ноября в США состоятся выборы президента. Уже в сентябре порядка 30% опрошенных американцев назвали маловероятным мирный переход власти по итогам голосования.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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