Треть американцев усомнилась в мирной смене хозяина Белого дома

Порядка 30% опрошенных американцев назвали маловероятным мирный переход власти по итогам президентских выборов. При этом, доля уверенных в мирном исходе в случае победы Дональда Трампа оказалась выше, следует из данных опроса аналитической компанией YouGov.

Около 20% респондентов назвали «маловероятной» мирную передачу полномочий президента в США после выборов, еще 10% – «совершенно невероятной». 24% участников опроса считают «очень вероятным», что смена хозяина Белого дома пройдет спокойно, 31% – «отчасти вероятным».

Порядка 64% сторонников республиканцев ожидают мирной передачи при победе Трампа, и 54% – в случае его поражения. Среди сторонников демократов 61% ожидает мирной передачи при победе Харрис, и 57% – в случае ее поражения, приводят данные опроса «Известия».

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал госпереворотом отказ действующего президента Джо Байдена от попытки переизбраться. Трамп заявил, что ведущие представители Демократической партии действовали настолько жестко, что Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube