Трамп обвинил «демократов» в госперевороте

Бывший президент США и нынешний кандидат на главный пост страны Дональд Трамп в четверг, 25 июля, заявил, что ведущие представители Демократической партии действовали настолько жестко, что президент США Джо Байден был вынужден отказаться от попытки своего переизбрания, что может быть расценено «государственным переворотом», – сообщает Fox News.

В эфире телеканала Трамп сказал: «Я думаю, что это был своего рода госпереворот. Они не хотели, чтобы он участвовал в выборах. Его показатели в опросах были низкими, они думали, что он проиграет. И они ему сказали: «Ты выиграть не сможешь».

«Я знаю много людей с той стороны (демократы). Они вынудили его выйти из гонки. Это – Пелоси (экс-спикер Палаты представителей), Обама (экс-президент США), это еще кое-кто, кого вы видите по телевизору постоянно», – добавил кандидат в президенты США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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