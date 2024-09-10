Маск предупредил, что настоящие выборы в США закончатся с поражением Трампа

Гражданам США больше не видать настоящих выборов в случае поражения Дональда Трампа. Победившая Демократическая партия создаст в Штатах однопартийное государство за счет мигрантов, предупредил бизнесмен Илон Маск.

«Публично заявленная цель почти всех лидеров Демократической партии – как можно скорее легализовать около 15 млн нелегальных мигрантов, а также привлечь еще десятки миллионов. Это превратит Америку в постоянное однопартийное государство. Это последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», – написал Маск в своем блоке.

В начале года экс-президент США Дональд Трамп назвал катастрофой ситуацию на южной границе страны. Он пообещал в случае избрания выгнать заполонивших Штаты нелегальных мигрантов.

Порядка 30% опрошенных американцев считают маловероятным мирный переход власти по итогам президентских выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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