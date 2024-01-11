Трамп пообещал выгнать всех нелегальных мигрантов из страны

Экс-президент США Дональд Трамп назвал катастрофой ситуацию на южной границе страны. Он пообещал в случае избрания выгнать заполонивших Штаты нелегальных мигрантов.

«Ситуация на границе – это катастрофа, худшая в истории. Думаю даже в мировой истории. У нас теперь миллионы и миллионы людей», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

Политик высказал недовольство нынешней политикой американских властей по отношению к мигрантам. Он привел в пример Нью-Йорк, где школьников перевели на дистанционное обучение, чтобы разместить в здании школы почти 2000 мигрантов.

Трамп пообещал, что подобное не продлится долго, если он вернется в Белый дом: нелегалов просто депортируют в страны, откуда те прибыли.

«Это ненадолго. Нас ждет крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы вернем всех туда, откуда они пришли. У нас нет выбора», – сказал политик во время выступления в штате Айова.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что поток мигрантов может уничтожить город. Чиновник призвал федеральные власти приложить больше усилий для решения миграционного кризиса. Ряд сенаторов сделал ужесточение миграционной политики условием для одобрения финансовой помощи для Украины. Сделка пока не согласована.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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