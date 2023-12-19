Сенат США вернется к обсуждению выделения денег Киеву в следующем году

Лидер демократического Большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер на брифинге во вторник, 19 декабря, заявил, что сенаторам пока не удалось согласовать сделку по защите границы для выделения помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами американский политик сказал: «Сенаторам пока не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границе, все стороны согласны, что нужно больше времени. Попытки достичь соглашения – сложный вопрос. Надеюсь, что стороны договорятся в январе после возвращения с праздников».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube