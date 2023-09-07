Мэр Нью-Йорка заявил, что мигранты могут «уничтожить город»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что необходимо больше усилий государства для решения миграционного кризиса, поскольку наблюдающийся наплыв нелегалов может уничтожить город, – сообщает в четверг, 7 сентября, американское издание The Hill.

Как пишет издание, мэр Нью-Йорка заявил следующее: «Проблема с мигрантами разрушит Нью-Йорк. В город каждый месяц прибывают 10 тысяч мигрантов. Люди со всего мира решили собраться, перейти южную границу США и прибыть в Нью-Йорк. …Мы каждый месяц заявляем – только увеличение поддержки от государства, федеральных партнеров, а также реальное изменение политического курса в Вашингтоне действительно помогут справиться с этим кризисом. Для изменения ситуации необходима реальная смена миграционной политики».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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