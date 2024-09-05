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«Я не знаю…» Трамп растерялся после заявления Путина в поддержку Харрис

Дональд Трамп, фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сделал противоречивое заявления после выступления российского лидера Владимира Путина в поддержку Камалы Харрис.

«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить, он поддержал Камалу и у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»), комментируя заявление президента России.

Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума не без иронии заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.

Действующая администрация США также прокомментировала высказывание Путина. В Белом доме порекомендовали «перестать говорить и вмешиваться в выборы» в США. В то же время Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве в президентскую избирательную кампанию в США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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