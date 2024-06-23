Трамп пообещал добиться мира на Украине до вступления в должность

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом еще до вступления в должность.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной», – заявил Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (цитата по ТАСС).

Выборы президента США запланированы на 5 ноября, а проведение инаугурации избранного главы государства ожидается 20 января 2025 года.

В начале 2023 года Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине в течение суток и заранее, и на данной стадии. Трамп уверен, что Украине грозит уничтожение в течение полутора лет, если боевые действия будут продолжаться.

Он обвинил действующую администрацию США в затягивании конфликта и провоцировании Третьей мировой войны через поставки оружия киевскому режиму. В беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном бывший президент США заявил, что в случае победы на президентских выборах не даст Киеву ни копейки.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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